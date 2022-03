Da cadeira de presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Joaquim de Castro testemunhou um festival de artimanhas nada republicanas para alçar dois deputados estaduais ao cargo de conselheiros do órgão. Para garantir o acesso à vaga vitalícia com salário mensal de R$ 35 mil, falou-se até em extinção do TCM. Depois, traficou-se uma emenda em projeto de outro teor para mudar a legislação e permitir a aposentadoria de um conselheiro ainda ativo.

Neste Chega Pra Cá com Cileide Alves, Joaquim de Castro credita a volúpia dos atuais aspirantes ao TCM à juventude. "É uma Assembleia muito jovem, não tiveram paciência de esperar", lamentou. O presidente também defende maior objetividade na qualificação dos candidatos ao cargo de conselheiro. O que é conhecimento de gestão pública? Hoje, prática, significa ser bem relacionado no Legislativo.

Esses e outros temas estão presentes nesse Chega Pra Cá #17, que você não pode deixar de ouvir.

