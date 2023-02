Entrevistado desta semana no programa Chega pra Cá, o senador Vanderlan Cardoso será o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado no biênio 2023/2024. A CAE é a segunda comissão mais cobiçada da Casa, atrás apenas da CCJ (Constituição e Justiça). Por acordo entre os partidos, seu comando ficou com o PSD e o nome do senador Vanderlan foi confirmado na semana passada por seu colega Oto Alencar (PSD/BA).

O senador goiano foi vice-presidente da CAE no último biênio e vai assumir a presidência no auge do desentendimento entre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a taxa básica de juros, ou taxa Selic, atualmente em 13,75%. Vanderlan defende o diálogo entre o governo, o Senado e o Banco Central para forçar a queda da taxa.

Outro assunto importante neste início de legislatura é a formação da base do governo no Congresso. O senador Vanderlan apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro e ajudou a eleger o senador Wilder Morais (PL). Agora seu PSD faz parte do governo e as relações de Vanderlan com o partido de Bolsonaro também mudaram: o senador votou em Rodrigo Pacheco para presidência da Casa contra o candidato do bolsonarismo, o senador Rogério Marinho.

Além disso, ele propôs uma ação no STF por calúnia e difamação contra o deputado federal Gustavo Gayer, que o xingou em uma rede social. Nesta entrevista, Vanderlan também avalia a gestão do prefeito Rogério Cruz e o cenário político para a eleição de 2026.

