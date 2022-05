Depois de mais de uma década de idas e vindas judiciais, o médico goiano Áureo Ludovico de Paula se sente finalmente livre para advogar pela técnica cirurgia, jura ela, cura 90% dos casos de diabetes do tipo 2. De quebra, combate a obesidade.

No último dia 6, o Supremo Tribunal Federal negou recurso que apontava como experimental o tratamento desenvolvido por ele e aplicado em famosos, como Faustão, Romário e Jorge Kajuru. Nessa conversa com Cileide Alves, no Chega Pra Cá #26, o médico assegura: "o procedimento é comprovado cientificamente".

