A eleição para o governo de Goiás em 2022 deve ser mais competitiva. A constatação foi feita pelo cientista político e professor da Universidade Federal de Goiás (UFG) Pedro Mundim, em entrevista ao programa Chega pra Cá, transmitido nas redes sociais do POPULAR e agora reproduzido em podcast. A visão do cientista político se ampara no resultado da primeira rodada da Serpes/O Popular, divulgada na sexta-feira (15).

Curte os nossos podcasts? Assine O POPULAR e ajude a mantê-los no ar.