Em entrevista à jornalista Cileide Alves, no Chega pra Cá #42, José Cezar Castro Rocha, estudioso das guerras culturais e autor do livro ‘Guerra Cultural e Retórica do Ódio’, chamou a atenção para a concentração das conversas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) no tema do armamento.

