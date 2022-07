Oriundo da região onde foram brutalmente assassinados o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, Beto Marubo é membro da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) e falou à jornalista Cileide Alves, no 'Chega pra Cá' desta semana.

Segundo Beto, mesmo após a repercussão da morte de Bruno e Dom Phillips, o local permanece desprotegido. "Eu, enquanto amazonense e indígena do Vale do Javari, posso garantir para vocês que essa retórica de soberania da Amazônia é uma grande mentira. Não há soberania nenhuma. Tanto é que criminosos internacionais estão entrando naquela região. E quem está na linha de frente? São os povos indígenas", afirmou.

