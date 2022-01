Doutor em imunologia e parasitologia, Fernando Vinhal dirige um laboratório em Aparecida de Goiânia, o HLAGyn, onde já foram realizados quase 1,2 milhão de exames de RT-PCR e o sequenciamento genômico de cerca de 3 mil casos. Nesse exercício de olhar o invísível, Vinhal testemunhou o que chama de dança das cadeiras das variantes.

Nessa conversa com Cileide Alves, o médico goiano detalha como funciona esse processo, pelo qual nova cepa empurra a anterior e ocupa quase integralmente seu lugar.

Fernando Vinhal é o convidado da décima edição do Chega Pra Cá, que agora também pode ser ouvido no formato de podcast. O programa é uma conversa com pessoas relevantes da sociedade sobre temas pulsantes do dia a dia. É um convite a sentar e refletir sobre agendas em comum.

