Prefeito de Valparaíso de Goiás e presidente da Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília (Amab), Pábio Mossoró (MDB) falou da defasagem de investimentos na região do Entorno do Distrito Federal e do seu principal problema: o transporte coletivo. A fala foi feita em entrevista ao programa Chega pra Cá #44, apresentado pela jornalista Cileide Alves e transmitido pelo POPULAR.

