Desde quando os pastores perceberam o potencial eleitoral nos templos, a representação não parou de crescer. Hoje, a Frente Evangélica no Congresso Nacional soma 204 membros, ou seja, mais de um terço dos deputados e senadores. Tamanho projeto de poder tem eventualmente efeitos colaterais.

Na semana em que estourou um escândalo envolvendo pastores lobistas no MEC, Cileide Alves recebeu um peso pesado da fé: o bispo Oídes José Do Carmo, presidente da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus em Goiás, com quase 10 mil ministros filiados.

Nesse Chega Pra Cá #19, o religioso comenta o papel da bancada nos interesses das igrejas e, sobre o caso do MEC, assegura: "Não representa a forma como trabalhamos".

