Numa conversa com Cileide Alves no Chega Pra Cá #26, o advogado Cristiano Zanin, da defesa do ex-presidente Lula e também o ex-presidente da extinta Agetop, Jayme Rincón, fez comparações.

Disse que operações Lava Jato, de Curitiba, e Cash Delivery e Decantação II, de Goiás, pelas quais seus clientes tiveram contratempos judiciais, foram cheias de “excessos, ilegalidades e arbitrariedades”.

Para Zanin, o combate à corrupção deve ser incentivado, mas não pode ser pretexto para violações dos devidos processos legal.

Curte os nossos podcasts? Assine O POPULAR e ajude a mantê-los no ar.