O ex-governador José Eliton não vê motivos para estranhamentos com a guinada à esquerda que ele acabou de dar, trocando o PSDB pelo PSB.

Em conversa com Cileide Alves, Eliton disse que, desde jovem, sempre se posicionou a favor de políticas de inclusão social.

Nesse 2022, às vésperas da eleição que ele considera a mais importante da história recente, o novo filiado do PSB diz não haver espaço para neutralidade.

"É preciso escolher entre dois projetos: um democrata, de inclusão social; outro autocrata, coronelista", disse.

E como foi a conversa com Marconi Perillo, de quem foi vice?

Ouça neste Chega Pra Cá #21.

Curte o nosso podcast? Assine O POPULAR e ajude a mantê-lo no ar.