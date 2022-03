Do alto da experiência como coordenadora das Delegacias da Mulher em Goiás, a delegada Ana Scarpelli chama a atenção para a velocidade da escalada da violência doméstica. De um episódio de agressão verbal psicológica, que pode ser num primeiro momento considerado inofensivo, um feminicídio se consuma em poucos dias. Daí a importância de ficar atento aos sinais de uma relação abusiva.

Nesse Chega Pra Cá #18, a policial fala a Cileide Alves da urgência da ação do Estado nessa proteção. Tanto que a Polícia Civil de Goiás acolhe as vítimas 24 horas por dia, inclusive com psicológos, numa rede que ela diz "funcionar muito bem."

Vale conferir essa conversa, gravada no mesmo dia em que Mariana Almeida foi brutalmente assassinada a tiros por um homem a quem recusou namoro.

Tinha 23 anos e morava em Terezópolis de Goiás.

O tema urge.

Curte o nosso podcast? Assine O POPULAR e ajude a mantê-lo no ar.