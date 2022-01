Diretora de Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Claudia Costin considerou sensata a decisão do Conselho Estadual de Educação de Goiás de manter as aulas, a despeito da escalada da Covid-19 na esteira da variante ômicron.

Isso porque as perdas de aprendizado depois de dois anos de convivência com o vírus ameaçam não só o futuro, como agridem o presente: 90,8% dos estudantes goianos do 2º ano do ensino fundamental, que estão entre 7 e 8 anos de idade, ainda não sabem ler.

Nessa entrevista à Cileide Alves, Claudia Costin também puxa a orelha de prefeitos, que dizem valorizar a educação, mas retêm os gastos para investimento no setor.

Costin é a convidada deste Chega Pra Cá, cuja versão em podcast você recebe agora. O programa é uma conversa com pessoas relevantes da sociedade sobre temas pulsantes do dia a dia. É um convite a sentar e refletir sobre agendas em comum.

