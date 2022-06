O deputado federal e presidente da Federação da Agricultura do Estado de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner (MDB), disse em entrevista à Cileide Alves, neste Chega pra Cá #30, não ter dúvida que “o setor produtivo rural goiano dará todo o respaldo” para que Ronaldo Caiado (UB) seja reeleito governador de Goiás. Schreiner, que é um dos vice-líderes do governo de Jair Bolsonaro (PL) na Câmara dos Deputados, também não vê razão para se preocupar com as rusgas entre Caiado e o presidente. "Não existe nada disso", garante.

