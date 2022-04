Quarto arcebispo de Goiânia, dom João Justino de Medeiros Silva assumiu há dois meses, tempo suficiente para medir o peso das questões sobre as quais vai se debruçar. Nessa conversa com Cileide Alves, o religioso eiterou a disposição em servir. "Na ação evangelizadora, sempre há um compromisso social", defende.

Também não se furtou de falar sobre o futuro de padre Róbson de Oliveira, que, após ser acusado de desviar R$ 100 milhões de doações de fiéis, quebrou o silêncio nas redes sociais.

Sobre esse tema espinhoso, vale ouvir esse Chega Pra Cá #21.

