O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), destacou o trabalho dos servidores do Paço Municipal para rebater a declaração do presidente da Câmara, Romário Policarpo (Patriota), que disse que auxiliares passam muito tempo "fazendo fofoca”. Durante entrevista ao programa Chega Pra Cá, com a jornalista Cileide Alves, na manhã desta terça-feira (7), o gestor afirmou que confia no seu secretariado. “Quando falam sobre essas fofocas, não passa disso, fofoca. Eu respeito muito meus servidores municipais e o meu secretariado. São pessoas sérias e que têm demonstrado um trabalho de excelência. Não acredito que isso parta do executivo, pois os servidores são técnicos que têm se empenhado todos os dias na nossa gestão. Não vou alimentar fofocas”, enfatizou Cruz. O presidente da Câmara também afirmou ao POPULAR que não tem agenda na prefeitura há mais de 40 dias. Questionado sobre isso, Rogério explicou como está a relação entre o Executivo e o Legislativo. “Eles precisam um do outro e têm que andar juntos, porém são poderes distintos e cada um toma suas decisões. Quando se trata de questões separadas, cada um tem seu papel”, disse.

A jornalista Cileide Alves perguntou a Rogério sobre a “cara” que ele quer deixar a gestão dele na Prefeitura de Goiânia. O gestor afirmou que se sentirá realizado se terminar o mandato entregando um Plano de Drenagem para Goiânia. Com isso, diminuir o alagamento em pelo menos 11 pontos críticos da cidade e entregar o primeiro programa de pavimentação asfáltica com a rede pluvial. “Goiânia nunca teve um plano de drenagem. Então, esse plano está em andamento na Prefeitura. Nós estamos com uma equipe já montada para trabalhar nesse processo e fazer com que a capital tenha de fato um plano diretor de drenagem. Prova disso, dentro do programa Goiânia Adiante, nós já temos R$ 67 milhões para drenagem de bairros que estão correndo riscos”, especificou. Durante a entrevista, o prefeito concordou que a capital está enfrentando problemas com a coleta de lixo e limpeza urbana, mas explicou por que aumentou o valor do contrato com a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). “Estamos trabalhando para que a empresa tenha o seu valor”, afirmou. Segundo ele, com a alteração do contrato, exigiu um plano de melhoria da prestação de serviços.

Apesar de ter lançado dois planos, o Goiânia em Nova Ação (Gena) e Goiânia Adiante, Rogério diz que concentrará esforços apenas no segundo, pois ele tem mais viabilidade de ser concluído no prazo de dois anos. “O Gena não chegou a ser lançado. O Goiânia Adiante foi lançado em outubro e dos mais de 40 projetos dele, mais de 25 estão em processo de licitação”, finalizou o gestor.