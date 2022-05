Na esteira do repentino aumento das mortes no trânsito de Goiânia, o Chega Pra Cá #25 recebe operito criminal e especialista em acidente de trânsito, Antenor Pinheiro. Nessa conversa com Cileide Alves, Pinheiro criticou a inércia do poder público sobre a mortalidade no trânsito.

Mas também se mostrou contrário à permissividade quase populista para com os limites de velocidade. “Em algumas vias, temos a mesma velocidade máxima permitida de 20 anos atrás, sendo que hoje passa o triplo de veículos. Você admite uma velocidade fragiliza a segurança de todos”, observa.

