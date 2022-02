A parcela única ou primeira parcela do IPTU em Goiânia venceu nesta segunda-feira (21) sem que a prefeitura desse resposta consistente às reclamações de contribuintes contra reajustes acima dos 45%. As queixas, aliás, nem começaram a ser julgadas, pois só há pouco a Secretaria de Informação e Tecnologia liberou o programa para atender os processos de contestação. Portanto, seguem valendo os boletos lançados pela prefeitura para todos os imóveis de Goiânia.

Para entender essa confusão, o Chega pra Cá conversa com o ex-secretário de Finanças da prefeitura de Goiânia, auditor fiscal aposentado e consultor em gestão, Jeovalter Correia, que analisa a anatomia dos erros do Paço até aqui.

