O programa Chega Pra Cá dessa semana trouxe um dado estarrecedor, muito além do que se poderia supor ao primeiro olhar, mesmo diante das dimensões da crise econômica. Ao ser entrevistado no episódio que agora fica também disponível na versão em podcast, diretor-executivo da ONG Açāo Cidadania, Rodrigo Afonso, revelou que 28,4% da população do Centro-Oeste vive com algum nível de insegurança alimentar.

Essa situação, por demais desumana, se dá quando as pessoas não têm garantia de alimentação básica de sobrevivência. É tomar o café, sem a mínima noção de como almoçar. As razões são muitas para além da incapacidade do governo de lidar com questões que são também macroeconômicas. Da responsabilidade que cabe ao Brasil, segundo Afonso, o enfraquecimento das políticas públicas de estímulo à agricultura familiar e combate à fome, o fim da política de estoques reguladores de preços da Companhia Nacional de Abastecimento, além da extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em primeiro de janeiro de 2019.

A gravidade da situação mostra que, sem articulação, muitos padecem: a começar por quem não sabe o que comer na próxima refeição.

