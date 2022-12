O programa Chega pra Cá desta terça-feira (13) conversou sobre as novidades dos colégios militares para o próximo ano em Goiás, num momento em que a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anuncia a descontinuidade das escolas cívico-militares.

Entre as mudanças, reveladas pelo entrevistado, o coronel Mauro Vilela, superintendente da área na Secretaria de Educação de Goiás (Seduc), estão a expansão da rede, a adoção de um manual para evitar excessos e o financiamento de fardas por parte do governo estadual.