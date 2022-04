Não seria injusto dizer, em se tratando de um evento do agronegócio, que Ronaldo Caido foi ferozmente vaiado em casa. Mas a hostilidade dirigida ao governador no Parque de Exposições de Rio Verde, com presença do presidente Jair Bolsonaro e do pré-candidato ao governo de Goiás, Vitor Hugo, retratam a batalha intestina no eleitorado de direita no Estado.

Nessa conversa com Cileide Alves no programa Chega pra Cá #23, o professor de História da Universidade do Estado de Mato Grosso e pesquisador dos movimentos de direita, Makchwell Coimbra, analisou a disputa que se desenha em Goiás entre a direita tradicional, representada por Caiado, e a extrema-direita de Bolsonaro.

Coimbra explicou que as eleições de 2018 formaram uma união ampla dos grupos de direita em torno do antipetismo, mas que se fragmentou desde a vitória de Bolsonaro.

Vale ouvir esse episódio, para enteder melhor como as forças políticas se acomodam para a eleição que se aproxima.

