Pesquisador e professor de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo (USP), Pablo Ortellado afirma que, em relação a 2018, caiu o antipetismo entre as pessoas que votaram no presidente Jair Bolsonaro (PL). A constatação foi relevada em entrevista à jornalista Cileide Alves, no programa Chega pra Cá, desta semana.

A conclusão é com base em uma pesquisa realizada pelo professor, em parceria com o colega Márcio Moreto, professor de Sistemas de Informação da USP. Foram 2.038 entrevistados, entre os dias 7 e 14 de maio, em São Paulo. Os resultados mostram o que pensam três subgrupos de eleitores: os bolsonaristas convictos; os bolsonaristas arrependidos e os não bolsonaristas. Vale ouvir.

