A redução da velocidade das mudanças climáticas no Cerrado passa pela revisão do modelo de agricultura atual. É o que defende a pesquisadora da Universidade de Brasília (UnB), Mercedes Bustamante, em entrevista a Cileide Alves nesse Chega Pra Cá #29. Uma das principais referências nacionais no estudo do bioma, a professora e ecologista apontou a diversificação do cultivo como uma das medidas para alcançar o equilíbrio entre produção agrícola a preservação do Cerrado.

