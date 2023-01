ChegaPraCá Reforma administrativa ficará para fevereiro, diz Bruno Peixoto

Líder do governo na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o deputado Bruno Peixoto (União Brasil) foi o entrevistado pela jornalista Cileide Alves no programa Chega pra Cá desta terça-feira (3). Ele afirmou que as mudanças na equipe de Caiado só ocorrerão no próximo mês e devem se concentrar nas Secretarias do Entorno e da Infraestrutura, além de alterações setoriais. F...