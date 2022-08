A vice-presidente da Comissão Nacional de Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a advogada Amanda Souto defendeu, durante entrevista à jornalista Cileide Alves no Chega Pra Cá #38, que as pautas da comunidade LGBTQIA+ devem ser encaradas como parte da civilização e direitos humanos em vez de serem vistas como polêmicas, fator que contribui para desinformação e que dificulta o combate à discriminação.

Vale ouvir.

