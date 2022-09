Em entrevista à jornalista Cileide Alves, no Chega pra Cá #43, coordenador de projeto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques, diz haver uma “permissividade complicada” nas regras que envolvem a participação de agentes de segurança pública como candidatos nas eleições. Hoje, de cada 100 candidatos, 6 são ligados à segurança pública, sendo um dos setores que mais crescem, na esteira do bolsonarismo.

