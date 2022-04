Brasil é o quarto maior produtor mundial de grãos, atrás apenas de China, Estados Unidos e Índia. Com 7,8% de toda produção mundial, o país tem grande dependência de importação de insumos para produzir estes grãos, como é o caso dos fertilizantes. A guerra entre Ucrânia e Rússia reforçou essas incertezas. Além disso, o aumento dos preços de soja e milho se refletiram nos custos da produção de carne de frango e de porco.

Para entender os reflexos da guerra e a preparação do setor agropecuário para enfrentar os desafios do clima e das queimadas, Cileide Alves recebe o engenheiro agrônomo Leonardo Machado, coordenador Institucional do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag).

Curte os nossos podcasts? Assine O POPULAR e ajude a mantê-los no ar.