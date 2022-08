Em entrevista ao Chega Pra Cá desta semana, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral Itaney Campos adverte: vai combater com rigidez partidos que burlem a cota de 30% de candidaturas femininas nas eleições de 2022. O magistrado pontua à jornalista Cileide Alves que o objetivo da regra é possibilitar e incentivar a participação da mulher em cargos políticos.

