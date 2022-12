A um mês da eleição para presidente da Assembleia Legislativa, há muita gente que acredita que o líder do Governo, Bruno Peixoto, é o franco favorito para vencer a disputa.

Manifestações públicas de apoio não faltam, mas ainda há outros candidatos correndo por fora.

Neste penúltimo episódio do ano do Giro 360, Marcos Carreiro e Caio Henrique Salgado contam os bastidores da disputa.

E avisam: como se diz no futebol, o jogo só acaba quando termina.