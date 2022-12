Aproveitando o clima de Copa do Mundo, quando as atenções estão focadas no Catar, a Câmara Municipal de Goiânia passou a boiada e deve aumentar de 35 para 39 o número de vereadores, a partir das próximas eleições.

O projeto que permitiu a mudança estava engavetado desde 2021, tem assinaturas que ninguém sabe de quem são e foi votado às pressas.

No episódio 191 do Giro 360, os jornalistas Fabiana Pulcineli e Marcos Carreiro contam os bastidores da votação.