O clima é de carnaval, mas o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, ainda não encontrou um bloquinho pra chamar de seu.

Nem mesmo o Republicanos, seu partido, abriu alas para ele disputar a reeleição no ano que vem.

Para complicar ainda mais, tem gente querendo atravessar o samba do prefeito: o senador Vanderlan Cardoso, que nunca tira a fantasia de prefeitável, partiu para críticas à gestão da capital.

Marcos Carreiro e Caio Henrique Salgado avaliam a evolução deste enredo pré-eleitoral nesta edição do Giro 360.