Neste episódio 136 do Giro 360, Marcos Carreiro e Caio Henrique Salgado projetam as consequências da nova lei de improbidade, sancionada essa semana por Bolsonaro, que afrouxa os mecanismos de controle e punição dos maus gestores públicos.

Em Goiás, investigações começam a ser engavetadas sob o novo ambiente criado com a lei. Também nesse episódio, em conversa com nossa dupla, o promotor de Justiça Tommaso Leonardi aponta prejuízos no combate à corrupção, com os negligentes muito mais livres para agir.

