Na fervilhante eleição de 2018, Goiás consolidou a vocação conservadora que historicamente coloca os partidos de esquerda em posição subalterna.

Mas com a reoxigenação de Lula e do PT, que vai se digladiar com um bolsonarismo atrapalhado pelos solavancos que ele mesmo produz, há espaço para esse espectro político em Goiás?

Nesse episódio 140 do Giro 360, Caio Henrique Salgado e Marcos Carreiro avaliam as chances de Goiás ser "gauche na vida".

