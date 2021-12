Se ela soubesse quanta tristeza cabe numa solidão. Não fosse belo demais para tão banal dilema, o verso do afro-samba de Vinicius de Moraes com Baden Powell serviria de trilha para partidos às voltas com a cruel certeza de que não podem viver sozinhos.

Isso porque o esperneio estratégico virou uma constante após o Senado manter o fim das coligações para eleições parlamentares. Nesse episódio 141 do Giro 360, Caio Henrique Salgado e Marcos Carreiro avaliam esse rebuliço na formação de chapas para deputado federal.

