Com quase cinco anos de atraso, a atualização do Plano Diretor de Goiânia voltou à Câmara. A tramitação, porém, se anuncia num ritmo inversamente proporcional ao que se rói um pequi: lá, a pressa é a regra.

Neste episódio 143 do Giro 360, Marcos Carreiro e Fabiana Pulcineli conversam com Vandré Abreu, setorista de urbanismo do Popular, sobre as razões dessa ansiedade.

