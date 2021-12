Depois de uma semana de expectativa, devido às falas do presidente Jair Bolsonaro (PL) em relação ao pedido de entrada de Goiás no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o governo de Goiás obteve enfim obteve a confirmação de que ele irá assinar a homologação do pedido goiano.



Porém, não sem muita articulação política nos bastidores tanto pró-Caiado quanto contra. E é sobre esse fervilhar dos ânimos políticos às vésperas do ano eleitoral que Marcos Carreiro e Fabiana Pulcineli conversam neste penúltimo episódio do ano do Giro 360.

