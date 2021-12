Neste episódio 145 do Giro 360, Marcos Carreiro e Caio Henrique Salgado recapitulam os acontecimentos políticos registrados entre duas dolorosas mortes: a de Maguito Vilela, em janeiro, e a de Iris Rezende, em novembro.

Entre essas perdas, a política goiana ferveu, enquanto a vida ensaiava retomada conforme a vacinação avançava, apesar das sabotagens do Planalto.

O podcast de política do jornal entra agora em recesso e volta em fevereiro. Nos resta agradecer pela companhia ao fim desse terceiro ano do Giro 360.

Que em 2022 estejamos todos juntos, com saúde.

Feliz ano novo!

Curte o nosso podcast? Assine O POPULAR e ajude a mantê-lo no ar.