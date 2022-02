Faltou pão e sobrou circo na política goianiense nesta semana. No afã de jogar toda a responsabilidade pelo aumento do IPTU nos ombros da prefeitura, depois de aprovar o novo Código Tributário sem maiores delongas, os vereadores formaram um picadeiro. Houve quem se vestisse de palhaço, quando essa fantasia, bem sabemos, cabe em outros corpos, talvez os nossos.

O espetáculo mambembe na Câmara de Vereadores é o objeto de análise de Marcos Carreiro e Caio Henrique Salgado nesse primeiro programa da quarta temporada do Giro 360.

A nós, olhando para trás, resta agradecer pela companhia atenta de vocês nessas 147 semanas.

E seguir voltando a cada fim de férias, apesar das encenações meio canastronas debaixo da lona da política.

