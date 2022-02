O Brasil é um país curioso. A cláusula de barreira é um instrumento legal que encurta ou veta a atuação parlamentar de um partido incapaz de atingir um percentual mínimo de votos. Trata-se de um antídoto para, salvo raras exceções, inibir partidos com donos, que só existem na cabeça dos fundadores e no rateio do fundo partidário, sem qualquer alicerce popular ou ideológico.

E o que está sendo feito para driblar a cláusula de barreira? As federações partidárias. É sobre esses arranjos, com a maior cara de casamento arranjado, que Marcos Carreiro e Caio Henrique Salgado se debruçam nesse episódio 147 do Giro 360.

