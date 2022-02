Até com base no festival de mentiras formuladas por milícias digitais em 2018, a desinformação tira o sono da Justiça Eleitoral nas eleições deste ano.

Tanto que as big techs foram chamadas a construir um acordo contra a disseminação de delírios formulados para fins meramente eleitorais.

Em Goiás, essa preocupação também encontra eco. Nesse episódio 148 do Giro 360, Marcos Carreiro e Caio Henrique Salgado conversam com o presidente da Comissão de Combate À Desinformação e Corrupção Eleitoral, Samuel Balduíno. Quais os critérios que serão usados no enfrentamento aos sabotadores da razão?

