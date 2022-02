As limitações legais para formação de coligações trouxeram um desafio adicional aos partidos. Urge buscar gente com algum patrimônio eleitoral, para que se reduzam os riscos de banimento da Câmara dos Deputados e do fundo eleitoral.

Qual esse patamar? Presidentes de partidos em Goiás falam em 25 mil votos, votação que só 33 goianos obtiveram em 2018. É sobre esse prenúncio de chapas repetitivas e com problemas de competitividade que Marcos Carreiro e Caio Henrique Salgado discorrem no episódio 149 do Giro 360.

