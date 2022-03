O juiz Felipe Morais Barbosa, da 2ª Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás, é um crítico da chamada guerra às drogas.

Não que isso implique em absolvição sumária de réus, mas prender portadores de pequenas quantidades tem se mostrado ineficaz.

Na visão de Barbosa, esse apenado não só segue consumindo entorpecentes dentro dos presídios, como cria dívidas e vínculos com facções criminosas. Na soltura, a socieade paga mais caro.

É sobre essa ausência de ganho coletivo com as prisões em massa que Marcos Carreiro e Caio Henrique Salgado conversam com o magistrado neste histórico Giro 360 de número 150.

