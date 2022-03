Olha, nesses últimos dias, a poeira da movimentação política levantou demais da conta. No meio desse cenário ainda turvo, Marcos Carreiro e Fabiana Pulcineli tentam enxergar como as forças se acomodam para as eleições 2022 em Goiás.

O que se viu até aqui foi o governador Ronaldo Caiado atuando ativamente para encurtar o terreno dos adversários, a ponto de Gustavo Mendanha ter ficado como o que sobrou - no caso, o Patriota.

Além disso, nesse Giro 360 #154, tem o ressurgimento de um José Eliton progressista e o funil para a disputa ao Senado na chapa governista.

