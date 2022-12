Em que ponto os dois atos se conectam? As interdições ilegais de rodovias contestam o resultado democrático das eleições. Da mesma forma, a arruaça violenta ocorrida na casa legislativa, na última terça-feira (22/11), mostra a dificuldade de aceitar o jogo democrático: os produtores rurais usaram uma tática agressiva para paralisar a votação do projeto de lei que cria contribuição sobre a produção do agronegócio em Goiás, que já tinha votos necessários para ser aprovado.

É sobre isso que Caio Henrique Salgado e Marcos Carreiro conversam nesse Giro 360#189 com Jean Carlos Gomes, mestre em sociologia política pela Universidade de Brasília (UnB), onde curso doutorado sobre o mesmo tema.

Ah, curte nossos podcasts? Assine O POPULAR e ajude a mantê-los no ar. Temos planos digitais bem em conta, a partir de R$ 4,90.