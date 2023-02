Se de um lado 2023 começou com gestos de aproximação do governador Ronaldo Caiado (UB) para o governo federal, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Goiás Caiado enfrenta, neste início de segundo mandato, oposição mais branda da bancada petista na Assembleia Legislativa.

Mais do que isso: lideranças do PT goiano já deram as caras em evento do governo estadual e sinalizam para parcerias, mesmo sabendo que o governador pode ser o maior beneficiado.

Mas existe alguma chance de este flerte evoluir para aliança política-eleitoral? Marcos Carreiro e Caio Henrique Salgado respondem a esta pergunta no novo episódio do Giro 360.

