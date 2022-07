Boa vontade não tem faltado para que o ex-governador Marconi Perillo concorra com apoio petista.

O que se sabe é que, do lado petista, a coisa já estaria praticamente resolvida. Mas ainda há entraves do lado tucano para a aliança. Quais são?

É do que tratam Marcos Carreiro e Fabiana Pulcineli nesse Giro 360 #170.

Curte os nossos podcasts? Assine O POPULAR e ajude a mantê-los no ar.