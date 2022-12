Uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) aprovada no Senado e que seguiu para a Câmara dos Deputados pode tirar uma poderosa ferramenta de pressão política da Assembleia Legislativa de Goiás.

O texto estabelece que tribunais de contas dos estados e dos municípios são órgãos permanentes e essenciais. Portanto, não podem ser extintos.

Caso aprovada, a PEC blindará o TCM contra as investidas de deputados, que costumam ameaçar acabar com o órgão para conseguir indicações políticas.

No episódio 192 do Giro 360, Marcos Carreiro e Caio Henrique Salgado explicam como isso mexe com o sonho de aposentadoria de muitos deputados.