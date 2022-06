Depois de frustrar os planos de José Eliton, hoje no PSB, e fechar a porta de uma aliança com Marconi Perillo, PT firma terreno. Vai mesmo com a candidatura própria de Wolmir Amado, ex-reitor da PUC.

Além dos bastidores dessa decisão, Marcos Carreiro e Caio Henrique Salgado avaliam nesse Giro 360 #167 os reflexos eleitorais do corte do ICMS do combustível.

