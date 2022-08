O frio que arruinou a voz do Marcos Carreiro, como vocês poderão constatar nesse episódio, não arrefeceu os ânimos depois das convenções.

O Mendanha já diz que não quer o Marconi por perto, os candidatos a senador em série da chapa da Caiado já alimentam rusgas, enfim, treta é o não falta.

É sobre elas que o Marcos, num timbre de Jackson Abrão genérico, conversa com Caio Henrique Salgado nesse Giro 360 #173.

Curte os nossos podcasts? Assine O POPULAR e ajude a mantê-los no ar.