Pra Fechar o Dia BRT vai atrasar de novo. Empresa desiste de obra Pra Fechar o Dia conta as consequências e motivos do adiamento

Neste episódio, Marcos Carreiro entrevista o repórter Vandré Abreu sobre a necessidade de licitar novamente trecho do corredor, depois de realizados apenas 8% dos trabalhos previstos no local. Pra Fechar o Dia é o podcast do Popular que entrega um resumo das principais notícias goianas em no máximo 5 minutos. Vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre por vo...